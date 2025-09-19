LIVE Cocciaretto-Kostyuk 1-4 Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | doppio break per l’ucraina nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 1-4 Break Kostyuk: lungo il rovescio in uscita dal servizio di Cocciaretto, che questa volta aveva trovato una buona prima ad uscire. 40-A Doppio fallo, il secondo del game. Seconda 40-40 Risponde ancora bene Kostyuk, che spinge con il dritto incrociato e mette i piedi in campo. L’ucraina prova a sorprendere l’italiana con una smorzata, che però si ferma in rete. 30-40 Risposta negli ultimi centimetri di campo per Kostyuk, Cocciaretto è leggermente in ritardo in uscita dal movimento del servizio e spedisce in corridoio il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

