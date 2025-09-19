LIVE BJK Cup Finals Italia-Ucraina 0-1 Paolini sotto di un break con Svitolina

Cocciaretto perde il primo singolare con Kostyuk. In campo ora le n.1 dei Paesi, poi eventualmente il doppio ErraniPaolini-KichenokKichenok. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE BJK Cup Finals, Italia-Ucraina 0-1. Paolini sotto di un break con Svitolina

In questa notizia si parla di: finals - italia

Binaghi: “Le ATP Finals a Torino anche nel 2026. Per l’Italia è un momento incredibile”

Volley Nations League, l’Italia ad Apeldoorn per chiudere imbattuta: quattro sfide prima delle Finals

Nations League volley donne 2025, Italia travolge Belgio 3-0 e conquista le Finals

LIVE BJK Cup Finals, alle 11 Italia-Ucraina: via con Cocciaretto-Kostyuk - X Vai su X

Bologna, Piazza Maggiore - Cerimonia di sorteggio Davis Cup Finals 2025 L’Austria sarà l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale La Coppa Davis rappresenta passione, ambizione e orgoglio: un’opportunità per confermare la forza del nostro movime Vai su Facebook

Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Ucraina. Kostyuk avanti set e break su Cocciaretto; Italia - Ucraina 0-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis.

Italia - Ucraina, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis - L'Italia affronta l'Ucraina a Shenzhen per la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: segui gli aggiornamenti delle partite. Lo riporta olympics.com

BJK Cup semifinale: Paolini-Svitolina in diretta. Cocciaretto ko in 2 set: Italia-Ucraina 0-1 - L'italiana ci ha anche provato, ma l'ucraina è stata decisamente superiore e ha chiuso con il punteggio di 6- Segnala tg.la7.it