LIVE BJK Cup Finals Italia-Ucraina 0-1 Kostyuk batte Cocciaretto in campo Paolini-Svitolina

L'azzurra perde il primo singolare. Tra poco toccherà a Paolini e Svitolina, poi eventualmente il doppio ErraniPaolini-KichenokKichenok. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

