LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Palmisano ci riprova nella 20 km Battocletti sfida le africane nei 5000
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e penultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo sette giorni molto positivi con ben sei medaglie ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti, Dallavalle e Palmisano e i bronzi di Fabbri e Aouani ) che hanno eguagliato il miglior bottino in una edizione della rassegna iridata e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, Il Mondiale prosegue a Tokyo con un sabato intensissimo e ricco di eventi e con tanti italiani protagonisti, che andranno a caccia di nuove medaglie e risultati di prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, i risultati di oggi: argento #Dallavalle nel salto triplo #SkySport - X Vai su X
Andrea Dallavalle, medaglia d'argento ai Mondiali di atletica nel salto triplo con 17.64. L'oro sfugge all'ultimo con Pichardo che vola a 17.91 Vai su Facebook
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: folle argento di Dallavalle con un miglioramento incredibile! Pichardo gli strappa la vittoria all’ultimo salto; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo: l'Italia vuole fare la storia.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, in pedana adesso Diaz e Dallavalle nel salto triplo. Medagliere - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: Diaz e Dallavalle gli azzurri da medaglia ... Segnala sport.virgilio.it
LIVE! Mondiali atletica Tokyo 2025, risultati in diretta venerdì 19 settembre. In gara Diaz, Dallavalle, Coiro, Gerevini, Lyles, Warholm, Benjamin - Andrea Dallavalle nella corsa alle medaglie del salto triplo, un eventua ... eurosport.it scrive