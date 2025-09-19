CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e penultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo sette giorni molto positivi con ben sei medaglie ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti, Dallavalle e Palmisano e i bronzi di Fabbri e Aouani ) che hanno eguagliato il miglior bottino in una edizione della rassegna iridata e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, Il Mondiale prosegue a Tokyo con un sabato intensissimo e ricco di eventi e con tanti italiani protagonisti, che andranno a caccia di nuove medaglie e risultati di prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: nella notte Palmisano e Fortunato nella marcia. Palmisano sfida le africane nei 5000