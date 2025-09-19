LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Gerevini parte bene nell’eptathlon attesa per Andy Diaz e Dallavalle nel triplo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 12.48: Si fermano a 1.89 Thiam e Hall. La gara di chiude qui 12.33: Little conquista la finale del giavellotto con 65,54 12.30: Hall supera 1,89 al terzo tentativo 12.28: 1,89 superato al primo tentativo da Thiam 12.24: Al via le qualificazioni del giavellotto femminile. Misura per entrare direttamente in finale 62.50. Queste le protagoniste del gruppo A: 1 Haruka Kitaguchi (JPN) PB 67.38 SB 64.63 Rk 1 2 Adriana Vilagoš (SRB) PB 67.22 SB 67.22 Rk 3 3 Mackenzie Little (AUS) PB 66. 🔗 Leggi su Oasport.it

