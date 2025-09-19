LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Gerevini parte bene nell’eptathlon attesa per Andy Diaz e Dallavalle nel triplo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 12.48: Si fermano a 1.89 Thiam e Hall. La gara di chiude qui 12.33: Little conquista la finale del giavellotto con 65,54 12.30: Hall supera 1,89 al terzo tentativo 12.28: 1,89 superato al primo tentativo da Thiam 12.24: Al via le qualificazioni del giavellotto femminile. Misura per entrare direttamente in finale 62.50. Queste le protagoniste del gruppo A: 1 Haruka Kitaguchi (JPN) PB 67.38 SB 64.63 Rk 1 2 Adriana Vilagoš (SRB) PB 67.22 SB 67.22 Rk 3 3 Mackenzie Little (AUS) PB 66. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Gerevini parte bene nell’eptathlon, attesa per Andy Diaz e Dallavalle nel triplo

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Alla vigilia dei mondiali di atletica in corso a Tokyo, la decisione Rai di lasciarlo in ferie forzate (leggi smaltimento) e privare gli spettatori delle sue iconiche telecronache Vai su Facebook

#Mondiali di #Atletica a #Tokyo2025. #NadiaBattocletti, dopo l'argento nei #10.000, va in finale nei #5000. “Pretendo sempre tanto da me. Sabato sarà una gara complessa”: le sue parole, al microfono di #DanieleFortuna #Radio1 - X Vai su X

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: il personale non basta ad un grande Pernici. Battocletti in finale, bene Coiro; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo: l'Italia vuole fare la storia.

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Andy Diaz e Dallavalle in finale nel salto triplo. Programma e medaglie - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: Diaz e Dallavalle gli azzurri da medaglia ... sport.virgilio.it scrive

LIVE! Mondiali atletica Tokyo 2025, risultati in diretta venerdì 19 settembre. In gara Diaz, Dallavalle, Coiro, Gerevini, Lyles, Warholm, Benjamin - Andrea Dallavalle nella corsa alle medaglie del salto triplo, un eventua ... Lo riporta eurosport.it