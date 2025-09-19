LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Diaz spalle al muro Coiro sfiora la finale negli 800

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 14.21. Conclusa la seconda rotazione del triplo, Dallavalle quinto, Diaz decimo 14.17: Rai Benjamin ancora una volta si dimostra il più forte con 46?52, energie ben distribuite e ultimo ostacolo colpito ma senza grandi rischi. Secondo posto per il brasiliano Dos Santos che si conferma ad altissimo livello con un grande finale e con il tempo di 46?84, bronzo per Samba del Qatar con 47?06. Warholm, che ha colpito il terzo ostacolo, è andato in difficoltà nel rettiolineo finale ed ha chiuso quinto con 47?58, battuto anche da Nathaniel che ha fatto segnare il nuovo record nigeriano con 47?11 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

