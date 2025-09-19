LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | debutta Gerevini nell’eptathlon attesa per Andy Diaz e Dallavalle nel triplo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 10.47: Caduta rovinosa per la britannica Pawlett che compromette la sua gara, riuscendo comunque a superare il traguardo. Vince la statunitense Brooks con 12?93, seconda lituana Juskeviciute con 13?03, terzo posto per Hall con 13?05 10.44: Queste le protagoniste della terza serie, sulla carta la più veloce: 2 Beatri?? Juškevi?i?t? (LTU) PB 12.87 SB 13.07 Rk 18 3 Martha Araujo (COL) PB 12.91 SB 12.97 Rk 6 4 Abigail Pawlett (GBR) PB 12.94 SB 12.94 Rk 26 5 Taliyah Brooks (USA) PB 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: debutta Gerevini nell’eptathlon, attesa per Andy Diaz e Dallavalle nel triplo

