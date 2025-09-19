LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Coiro sfiora la finale negli 800 è il momento di Diaz e Dallavalle

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 14.01: Si migliora Gerevini nel peso con 12.98 e chiude con questa misura la terza prova dell’eptathlon 14.00. Va al comando l’algerino Triki con 17.25 13.58: Dallavalle atterra a 17 metri ed è terzo al momento 13.57: Eloisa Coiro purtroppo è fuori dalla finale degli 800. Semifinale velocissima la seconda. Vince Odira con 1’56?85, seconda Werro con 1’56?99,. Ripescabili diventano Hull che fa segnare il record oceanico con 1’57?15 e Hurta-Klecker con 1’57?62 13.56: Al comando Martinez nel triplo con 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica mondiali 2025 in diretta coiro sfiora la finale negli 800 232 il momento di diaz e dallavalle

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Coiro sfiora la finale negli 800, è il momento di Diaz e Dallavalle

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: il personale non basta ad un grande Pernici. Battocletti in finale, bene Coiro; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: debutta Gerevini nell’eptathlon, attesa per Andy Diaz e Dallavalle nel triplo.

live atletica mondiali 2025Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Diaz e Dallavalle nel salto triplo, finale alle 13:50. Medagliere - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: Diaz e Dallavalle gli azzurri da medaglia ... Segnala sport.virgilio.it

live atletica mondiali 2025LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: avanzano Furlani e Simonelli, Fantini nelle 8, Duplantis vince con il record del mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA I RISULTATI DELLA NOTTE 15. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Atletica Mondiali 2025