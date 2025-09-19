LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Coiro sfiora la finale negli 800 è il momento di Diaz e Dallavalle
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 14.01: Si migliora Gerevini nel peso con 12.98 e chiude con questa misura la terza prova dell’eptathlon 14.00. Va al comando l’algerino Triki con 17.25 13.58: Dallavalle atterra a 17 metri ed è terzo al momento 13.57: Eloisa Coiro purtroppo è fuori dalla finale degli 800. Semifinale velocissima la seconda. Vince Odira con 1’56?85, seconda Werro con 1’56?99,. Ripescabili diventano Hull che fa segnare il record oceanico con 1’57?15 e Hurta-Klecker con 1’57?62 13.56: Al comando Martinez nel triplo con 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D'ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l'argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: il personale non basta ad un grande Pernici. Battocletti in finale, bene Coiro
