LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Walton-Korda
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 9.16 Sebastian Korda si aggiudica il primo set con il punteggio di 7-5. 8.33 Cominciato il programma odierno sul campo centrale di Hangzhou. In campo l’australiano Walton opposto allo statunitense Korda. Al termine della partita toccherà al ligure Arnaldi, che si gioca un posto negli ottavi di finale contro il francese Cazaux. 8.30 Buongiorno amici di OA Sport, ben ritrovati con la cronaca testuale del match fra Matteo Arnaldi e Arthur Cazaux. 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pronostico e quote Arthur Cazaux – Matteo Arnaldi, Hangzhou 18-09-2025
FORZA BELLI! 3 italiani in campo domani mattina: al #ChengduOpen non prima delle 7 #Sonego sfida Giron (no diretta tv). Stessa ora per #Darderi , che se la vedrà con Tabilo . Intorno alle 9:30 tocca ad #Arnaldi contro Cazaux all'#Han - X Vai su X
Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025 - Analisi, guida tv, comparazione quote e scommesse sul primo turno Tennis ATP Hangzhou. Come scrive betitaliaweb.it