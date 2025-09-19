LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Walton-Korda

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 9.16 Sebastian Korda si aggiudica il primo set con il punteggio di 7-5. 8.33 Cominciato il programma odierno sul campo centrale di Hangzhou. In campo l’australiano Walton opposto allo statunitense Korda. Al termine della partita toccherà al ligure Arnaldi, che si gioca un posto negli ottavi di finale contro il francese Cazaux. 8.30 Buongiorno amici di OA Sport, ben ritrovati con la cronaca testuale del match fra Matteo Arnaldi e Arthur Cazaux. 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

live arnaldi cazaux atp hangzhou 2025 in diretta l8217azzurro in campo dopo walton korda

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Walton-Korda

In questa notizia si parla di: arnaldi - cazaux

Pronostico e quote Arthur Cazaux – Matteo Arnaldi, Hangzhou 18-09-2025

LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita

LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una scossa

LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: posticipato a domani il match dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- Riporta oasport.it

live arnaldi cazaux atpPronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025 - Analisi, guida tv, comparazione quote e scommesse sul primo turno Tennis ATP Hangzhou. Come scrive betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Live Arnaldi Cazaux Atp