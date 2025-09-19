CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 5-6 Game Cazaux. Il francese non soffre al servizio, servizio e dritto vincente a chiudere il gioco. 40-0 Servizio e dritto in contropiede vincente. 30-0 Quinto ace di Cazaux. 15-0 Servizio e smorzata di dritto a segno. 5-5 Game Arnaldi. Prima dalla traiettoria esterna e parità. 40-30 Cazaux tenta il contropiede di rovescio, palla in rete. 30-30 Stecca con il dritto Arnaldi, Cazaux a due punti dalla qualificazione agli ottavi. 30-15 Ancora ace al centro, una garanzia quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 6-3, 5-6 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: Matteo serve per portare il match al tie-break