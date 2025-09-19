LIVE Arnaldi-Cazaux 4-6 6-3 3-4 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | fasi calde del parziale decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 30-40 Seconda in rete, doppio fallo di Cazaux e palla break dal valore inestimabile! 30-30 Occasione colossale mancata da Arnaldi, che manda largo un dritto tutt’altro che impossibile. 15-30 Scambio ben gestito da Arnaldi, il quale viene a rete dopo il cross profondo e chiude con la volée. 15-15 Cazaux affossa il dritto in rete. 15-0 Errore in risposta per Matteo col dritto. 4-4 Game Arnaldi. Spara via il dritto in risposta Cazaux. 40-15 Passante vincente di Cazaux grazie all’ausilio del nastro, beffato Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
