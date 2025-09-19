CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 40-30 Non va a buon fine il recupero di Arnaldi sulla palla corta di Cazaux. 30-30 Dritto vincente in lungotiga. 15-30 Stavolta il francese si riscatta con lo smash, 0-30 Errore clamoroso con lo smash, ingenuità che fa sorridere l’azzurro. 0-15 Volée in rete di Cazaux, bravo Arnaldi a giocare un insidioso passante di dritto. 3-3 Game Arnaldi. Prima vincente in direzione esterna. 40-0 Servizio esterno e dritto lungolinea vincente. 30-0 Ace al centro con la palla che si stampa sulla riga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 6-3, 3-3 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: si prosegue on serve nel set decisivo