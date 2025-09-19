LIVE Arnaldi-Cazaux 4-6 6-3 1-2 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | si prosegue on serve nel set decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 1-2 Game Cazaux. Sul nastro la risposta di dritto di Arnaldi sulla seconda del francese. 40-15 Passante di rovescio che termina largo. 30-15 Scappa via il rovescio in risposta dell’italiano. 15-15 Non arriva sulla volée di rovescio Arnaldi. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio da fondo di Cazaux. 1-1 Game Arnaldi. Ace a stabilire la parità. 40-15 Prima centrale, il dritto in risposta di Cazaux esce in larghezza. 30-15 Arnaldi fa esplodere il dritto in lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arnaldi - cazaux
Pronostico e quote Arthur Cazaux – Matteo Arnaldi, Hangzhou 18-09-2025
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una scossa
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra pochi minuti - - X Vai su X
LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 3-0 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: break per Matteo nel secondo parziale; LIVE Berrettini-Svrcina 3-6, 3-6, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: rientro in campo agrodolce per il romano; LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 6-3 6-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: il torinese vince in rimonta ed accede al secondo turno, c’è Giron!.
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: posticipato a domani il match dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- Riporta oasport.it