LIVE Arnaldi-Cazaux 4-6 6-3 0-1 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | grande reazione di Matteo si va al set decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 0-1 Game Cazaux. Ace del francese che mette la testa avanti nel terzo set. 40-30 Largo di poco il tentativo di vincente in avanzamento. 30-30 Sbaglia anche Cazaux col rovescio, in lunghezza a differenza dell’azzurro. 30-15 In rete il rovescio da sinistra del ligure. 15-15 Arnaldi esegue la risposta spostandosi sul dritto, il colpo risulta lungo. 0-15 In rete il dritto in palleggio di Cazaux. 12.14 Inizia il parziale decisivo, Arthur Cazaux alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arnaldi - cazaux
Pronostico e quote Arthur Cazaux – Matteo Arnaldi, Hangzhou 18-09-2025
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una scossa
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra pochi minuti - - X Vai su X
LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 3-0 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: break per Matteo nel secondo parziale; LIVE Berrettini-Svrcina 3-6, 3-6, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: rientro in campo agrodolce per il romano; LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 6-3 6-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: il torinese vince in rimonta ed accede al secondo turno, c’è Giron!.
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: posticipato a domani il match dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- Come scrive oasport.it