5-3 Game Cazaux. Non trova la risposta di rovescio l'italiano, che ora servirà per andare al terzo set. 40-30 Piedi in campo e risposta di rovescio a segno. 40-15 Non passa il dritto di Matteo. 30-15 Prima al centro che conferisce il punto. 15-15 Dritto di Arnaldi che finisce nella parte inferiore della rete. 0-15 Diagonale di rovescio che si spegne in rete. 5-2 Game Arnaldi. Spinge l'azzurro, sbaglia di rovescio il francese. Matteo ha dovuto annullare due palle break.

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 5-2 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: il francese serve per restare nel secondo set