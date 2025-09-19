LIVE Arnaldi-Cazaux 3-5 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | gioco fermo causa chiusura del tetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 0-15 Continua la tendenza negativa con il dritto. 11.11 Tutto pronto, Arnaldi al servizio. 11.10 Pochi attimi e si ripartirà. Arnaldi servirà per rimanere nel primo set. 11.07 Arthur Cazaux si sta rivelando un avversario ostico. Il transalpino si affida particolarmente alle prime di servizio. 11.05 Matteo Arnaldi deve ritrovare la sua dimensione con il dritto, troppi gli errori fino ad ora. 11.02 Nel frattempo, gli organizzatori stanno chiudendo il tetto del campo centrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

