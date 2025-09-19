LIVE Arnaldi-Cazaux 3-4 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | l’azzurro rimane aggrappato al parziale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 3-4 Game Arnaldi. Lungo il tentativo di dritto vincente del transalpino. L’azzurro si salva ancora annullando una palla break. A-40 Servizio centrale che confeziona una palla game. 40-40 Buona prima esterna. 30-40 Matteo non trova la palla col dritto in controbalzo. Palla break che ha sapore di set point. 30-30 In rete il dritto in corsa di Cazaux. 15-30 Larga la risposta di rovescio del transalpino. 0-30 Mal eseguita la palla corta, Cazaux vince agevolmente il punto a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
