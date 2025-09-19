LIVE | 5ª giornata Arezzo-Guidonia 0-0

Arezzonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cavallino, una delle quattro squadre ancora a punteggio pieno nelle tre serie professionistiche italiane, punta a proseguire la sua marcia per consolidare il comando della classifica del girone B di serie C. Al “Città di Arezzo” ospita il Guidonia, società che ha acquisito il titolo sportivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - arezzo

Arezzo, quinta giornata di lavoro a Rigutino: ritmo alto e gol in partitella. Domani amichevole alle 18

Giornata di incendi, fiamme in località Pietraia, poi il Drago del reparto volo di Arezzo in soccorso a Siena

22 agosto: giornata di digiuno e preghiera per la pace. La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro accoglie l’invito di papa Leone XIV

LIVE | 5ª giornata, Arezzo-Guidonia 0-0 - Negli ultimi 10 campionati disputati dall'Arezzo, il bilancio alla 5ª giornata è di 5 vittorie (le ultime 4 consecutive), 2 pareggi e 3 sconfitte. Segnala arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Live 5170 Giornata Arezzo