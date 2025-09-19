Ecco l’itinerario di tutte le mostre-eventi del Siena Awards 2025 dal 27 settembre al 23 novembre. All’Accademia dei Rozzi andrà in scena la potenza visiva di Adrees Latif con Mexico Border, un racconto fotografico intenso e umano sulla migrazione lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. “No Woman’s Land” è il titolo della toccante mostra allestita all’Area Verde Camollia con gli scatti di Kiana Hayeri, cresciuta a Teheran prima di trasferirsi in Canada. Katie Orlinsky, che concentra il suo lavoro sulle storie umane in un pianeta in continuo mutamento, porterà al Museo di Storia Naturale la sua inchiesta fotografica Vanishing Caribou, dedicata all’allarmante declino dei caribù - specie chiave per l’ecosistema artico - e all’impatto devastante del cambiamento climatico sulle popolazioni indigene che vivono fra Alaska e Canada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’itinerario tra le mostre-eventi. Dal 27 settembre al 23 novembre andrà in scena la potenza visiva