Lite tra giovani finisce in tragedia 17enne grave nell' ospedale casertano Fermato giovane per tentato omicidio

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di un giovane gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo e rissa, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.Il provvedimento è scattato a seguito del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

