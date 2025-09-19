Lite per un parcheggio degenera | aggredisce donna incinta poi minaccia il compagno
Perignano (pisa), 19 settembre 2025 – Una banale lite per un parcheggio si è scatenata in un’ aggressione ad una donna incinta di 8 mesi che aveva appena accompagnato il figlio più grande in un asilo di Perignano. È il compagno della ragazza, entrambi trentenni, a raccontare la vicenda che ha coinvolto in primo luogo la compagna e poi, una volta che è stato chiamato dalla donna impaurita per ciò che stava accadendo, anche a lui stesso. Il fatto è avvenuto martedì mattina, quando la giovane madre ha accompagnato il figlio di due anni e mezzo all’asilo. Il tempo di rimontare in macchina ed un signore le si è avvicinata inveendole contro, fino ad aprirle lo sportello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
