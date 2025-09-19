L’Italia tra i Paesi più sicuri d’Europa | i numeri smontano ancora la propaganda delle destre
Il nuovo report curato da Lorenzo Ruffino su base Eurostat, consegna una fotografia ostinata: l’Italia è tra i Paesi più sicuri del continente. La media 2021–2023 degli omicidi volontari si ferma a 0,54 ogni 100mila abitanti, seconda soltanto alla Svizzera, con una percezione di problemi di criminalità nel proprio quartiere pari al 6,4% contro il 10% dell’Unione. Numeri comparati e metodo trasparente delineano una tendenza decennale alla stabilità. È da qui che bisogna partire per giudicare proclami e ricette. Macchina della paura. La destra di governo ha trasformato l’eccezione in regola. Ogni episodio ad alto impatto emotivo diventa un grimaldello per occupare l’agenda e «rimodellare» il codice penale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
