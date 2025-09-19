L’Italia si scopre terra di saltatori | Dallavalle argento nel triplo dopo Floriani oro nel lungo

. Tutti aspettavano Diaz nel alto triplo ai Mondiali e invece chi ha sfiorato la medaglia d’oro è stato il piacentino Andrea Dallavalle. È andato vicinissimo alla medaglia d’oro saltando 17,64 all’ultimo salto. È stato bravissimo Pedro Pichardo, portoghese, che proprio all’ultima chance è andato oltre i 17,90 (ha fatto segnare 17,91) con un’esultanza alla Muhammad Alì: «Chi è il migliore? Chi è il migliore?» Ha stretto quasi a stento la mano che molto sportivamente gli ha porto l’azzurro. Un po’ più duro Andy Diaz (maluccio oggi, non era al meglio fisicamente: sesto) che è andato a dirgli qualcosina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

