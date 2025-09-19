L’Italia si scopre terra di saltatori | Dallavalle argento nel triplo dopo Floriani oro nel lungo
. Tutti aspettavano Diaz nel alto triplo ai Mondiali e invece chi ha sfiorato la medaglia d’oro è stato il piacentino Andrea Dallavalle. È andato vicinissimo alla medaglia d’oro saltando 17,64 all’ultimo salto. È stato bravissimo Pedro Pichardo, portoghese, che proprio all’ultima chance è andato oltre i 17,90 (ha fatto segnare 17,91) con un’esultanza alla Muhammad Alì: «Chi è il migliore? Chi è il migliore?» Ha stretto quasi a stento la mano che molto sportivamente gli ha porto l’azzurro. Un po’ più duro Andy Diaz (maluccio oggi, non era al meglio fisicamente: sesto) che è andato a dirgli qualcosina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: italia - scopre
Atletica, l’Italia scopre nuovi talenti: Diego Mancini, terzo europeo sui 400 hs tra gli under 18! Conferme Succo e Castellani
Fine vita, il centrodestra scopre le carte: esclusa la sanità pubblica. Forza Italia ammette il compromesso: «Quel punto non lo volevamo»
Italia, shock in strada: una bara davanti al cassonetto. “Dentro…”. Poi si scopre il mistero
Special Olympics Italia. . Il momento della verità! Guarda il video di Giulia Colombi che scopre di essere stata convocata per la Coppa del Mondo di pallavolo unificata a Katowice! ? Dal 5 all'8 ottobre, l'Italia sarà in campo! #Katowice2025 #SpecialOlym Vai su Facebook
Tutta Italia applaude Francesco Pio Esposito Tutta l’Europa scopre Francesco Pio Esposito Solo su X il passatempo è catalogare Francesco Pio Esposito come un bidone scarso. Padre tempo ? - X Vai su X