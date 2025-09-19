L’Italia eguaglia il record di medaglie ai Mondiali! Battocletti jolly per il sorpasso ma le carte saranno ancora 3…

L’Italia ha conquistato sei medaglie ai Mondiali 2025 di atletica, quando mancano ancora due giorni al termine della competizione a Tokyo: l’oro di Mattia Furlani (salto in lungo); gli argenti di Andrea Dallavalle (salto triplo), Nadia Battocletti (10.000 metri) e Antonella Palmisano (35 km di marcia); i bronzi di Iliass Aouani (maratona) e Leonardo Fabbri (getto del peso). La nostra Nazionale ha così eguagliato lo storico record di sei allori, raggiunto nell’edizione di Göteborg 1995. In Svezia si festeggiarono due ori (Fiona May nel salto in lungo e Michele Didoni nella 20 km di marcia), due argenti (Elisabetta Perrone nella 10 km di marcia e Giovanni Perricelli nella 50 km di marcia) e due bronzi (Ornella Ferrara nella maratona e la 4×100 maschile). 🔗 Leggi su Oasport.it

