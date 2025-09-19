L' Istituzione Veneziana consegna 66 borse di studio a studenti meritevoli

Sessantasei borse di studio, per un importo totale di 40mila euro, sono state assegnate agli studenti meritevoli che hanno partecipato al bando 2023-24 dell'Istituzione Veneziana - servizi sociali alla persona. Il bando (intitolato “Fondazione Antonio Canova”) era rivolto agli studenti di tutte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

