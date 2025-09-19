Liste d’attesa un incubo per i pazienti

Si parla tanto della buona sanità emiliana e sulla qualità non c’è nulla da dire. E’ ottima. Ma rimane il problema irrisolto delle liste d’attesa che nonostante gli annunci dell’assessorato alla sanità della Regione non è mai stato risolto. Come ne usciamo da questa situazione che poi alla fin dei conti pesa sulla pelle dei poveri cittadini? Le cliniche private accreditate possono aiutare. Pietro Rinaldi Risponde Beppe Boni Chi si occupa dell’organizzazione sanitaria, un modo per uscire da questa situazione deve trovarlo. E rapidamente. Il tempo è scaduto. La sanità privata accreditata potrebbe certo aiutare con un ulteriore accordo, ma in questi tempi difficili la Regione, anziché trattare per risolvere la situazione di emergenza, ha scelto lo scontro annullando, tra l’altro, una delibera della precedente giunta (presidente Stefano Bonaccini) per riavere indietro 80 milioni che le strutture private avevano ottenuto come indennizzo per la collaborazione al tempo del Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

