L' ira dei riformisti per il timing della direzione Pd Bonaccini nel mirino
AGI - "Relazione della segretaria". È l'unico punto all'ordine del giorno di una direzione a lungo attesa, specie dai riformisti del Partito Democratico. La convocazione arriva a sette mesi dall'ultima riunione, se si eccettuano i passaggi 'tecnici' come l'approvazione del bilancio. Troppo per i riformisti che attendevano l'appuntamento per fare chiarezza nel partito e, soprattutto, all'interno della minoranza. Tempistica contestata. A far insorgere l'opposizione interna è la tempistica scelta per la riunione, a pochi giorni dalle elezioni decisive delle Marche, quando nessun dirigente del Pd si sognerebbe di sollevare questioni sulla linea tenuta dal Nazareno, né in politica estera né su altro. 🔗 Leggi su Agi.it
