L' ira dei riformisti per il timing della direzione Pd Bonaccini nel mirino

AGI - "Relazione della segretaria". È l'unico punto all'ordine del giorno di una direzione a lungo attesa, specie dai  riformisti  del  Partito Democratico. La convocazione arriva a sette mesi dall'ultima riunione, se si eccettuano i passaggi 'tecnici' come l'approvazione del bilancio. Troppo per i  riformisti  che attendevano l'appuntamento per fare chiarezza nel  partito  e, soprattutto, all'interno della minoranza. Tempistica contestata. A far insorgere l'opposizione interna è la  tempistica  scelta per la  riunione, a pochi giorni dalle  elezioni  decisive delle  Marche, quando nessun dirigente del  Pd  si sognerebbe di sollevare questioni sulla linea tenuta dal  Nazareno, né in  politica estera  né su altro. 🔗 Leggi su Agi.it

