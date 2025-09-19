L’invasione degli sportivi | Siamo la città del benessere

Festa dello Sport a Vimodrone, un esercito di mille appassionati di tutte le età ha riempito parchi e palestre, 18 discipline in vetrina, prove gratuite per tutti. "Siamo la città del benessere", dice il sindaco Dario Veneroni. Dal Tai chi alla vela con simulazione che hanno fatto il tutto esaurito. A ospitare l’evento, le scuole medie di via Piave. Organizzata dall’Assessorato in collaborazione con la Consulta dello Sport, la manifestazione ha coinvolto grandi e piccini, "la partecipazione è andata oltre le più rosee aspettative", aggiunge il primo cittadino che ha trascorso la giornata con gli atleti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

