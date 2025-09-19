L' intelligenza artificiale analizza gli oggetti sul fondale marino utilizzando ultrasuoni e telecamere li afferra e li riporta in superficie
M ilano, 17 set. (askanews) – I ricercatori dell’Università Tecnica di Monaco stanno testando per la prima volta a Marsiglia un robot subacqueo autonomo in grado di rilevare e recuperare autonomamente i rifiuti, una tecnologia definita “rivoluzionaria” dai suoi progettisti. L’intelligenza artificiale analizza gli oggetti sul fondale marino utilizzando ultrasuoni e telecamere, li afferra e li riporta in superficie. Qui sono presenti delle navi e due droni di mare collegati da una rete per la raccolta dei rifiuti. Leggi anche › Giornata Rifiuti Zero. Miniguida anti spreco: 5 abitudini facili facili da adottare “La novità è che, se si considera il modo in cui i rifiuti vengono attualmente rimossi dai fondali marini, si scopre che a farlo sono principalmente i subacquei. 🔗 Leggi su Iodonna.it
