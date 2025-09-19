L' ingresso del comune brianzolo pieno di barchette

Monzatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Anche questo Comune ripudia la guerra”. È lo striscione apparso sulla facciata del comune di Bellusco, a testimoniare l’adesione dell’amministrazione comunale all’iniziativa promossa da Emergency.È un messaggio chiaro e senza compromessi, accanto al quale, sulle scalinate del Comune hanno preso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ingresso - comune

"L'antenna nel posteggio all'ingresso di San Leone è abusiva": il Comune ordina la rimozione

Bufera sul campus all’ex Corni: "L’ingresso del Comune al 10% non garantisce proprio nulla"

L'ingresso del comune brianzolo pieno di barchette; Concorsi Provincia Monza Brianza 2025: 14 posti per diplomati e laureati; Open Lake Fest.

Cerca Video su questo argomento: Ingresso Comune Brianzolo Pieno