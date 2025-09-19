L’ingenuità di Di Lorenzo il cambio sbagliato di Conte la mentalità da big | il Napoli in Champions è solo rimandato

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimandato. Non bocciato, ma rimandato il Napoli all’esame di maturità dell’esordio in Champions con Conte. Perdono due a zero gli azzurri contro il Manchester City all’Etihad Stadium in una gara che però giocano in dieci uomini per settanta minuti. Dopo venti minuti infatti Di Lorenzo viene espulso per fallo da ultimo uomo su Haaland, ravvisato al Var dall’arbitro, riscrivendo di fatto la gara degli azzurri a partire da quella di Kevin De Bruyne. Richiama proprio lui, in casa sua, Conte per riequilibrare la squadra dopo l’espulsione del suo capitano inserendo Mathias Olivera. E dire che la partita era sembrata diversa nelle prime battute, con la prima occasione che era arrivata proprio per il Napoli, con Beukema da calcio d’angolo che aveva impegnato severamente Donnarumma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217ingenuit224 di di lorenzo il cambio sbagliato di conte la mentalit224 da big il napoli in champions 232 solo rimandato

© Ilfattoquotidiano.it - L’ingenuità di Di Lorenzo, il cambio (sbagliato) di Conte, la mentalità da big: il Napoli in Champions è solo rimandato

In questa notizia si parla di: ingenuit - lorenzo

Cerca Video su questo argomento: L8217ingenuit224 Lorenzo Cambio Sbagliato