Rimandato. Non bocciato, ma rimandato il Napoli all’esame di maturità dell’esordio in Champions con Conte. Perdono due a zero gli azzurri contro il Manchester City all’Etihad Stadium in una gara che però giocano in dieci uomini per settanta minuti. Dopo venti minuti infatti Di Lorenzo viene espulso per fallo da ultimo uomo su Haaland, ravvisato al Var dall’arbitro, riscrivendo di fatto la gara degli azzurri a partire da quella di Kevin De Bruyne. Richiama proprio lui, in casa sua, Conte per riequilibrare la squadra dopo l’espulsione del suo capitano inserendo Mathias Olivera. E dire che la partita era sembrata diversa nelle prime battute, con la prima occasione che era arrivata proprio per il Napoli, con Beukema da calcio d’angolo che aveva impegnato severamente Donnarumma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ingenuità di Di Lorenzo, il cambio (sbagliato) di Conte, la mentalità da big: il Napoli in Champions è solo rimandato