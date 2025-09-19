Linea T2 a Bergamo un incontro pubblico per presentare l’avanzamento dei lavori
Torna la Settimana Europea della Mobilità che vede anche quest’anno l’adesione di Teb alle iniziative pensate per sensibilizzare i cittadini sui temi della mobilità urbana sostenibile. L’azienda per l’occasione promuove un incontro aperto al pubblico per presentare lo stato di avanzamento della linea T2 e gli sviluppi previsti nei prossimi mesi. L’incontro, ad ingresso gratuito, è in programma lunedì 22 settembre alle 17 nella Sala Galmozzi in via Tasso. Ci saranno approfondimenti sui cantieri, il futuro servizio, i nuovi tram, le fermate, i parcheggi, la pista ciclabile, il nuovo deposito. Verranno anche illustrati il cronoprogramma dei lavori con le prossime fasi di lavorazione e mostrati video, rendering e immagini che descrivono lo sviluppo del tracciato e le caratteristiche tecniche di un’opera che contribuirà a migliorare la mobilità del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Bergamo – Villa D’Almè, Linea T2: il 5 settembre si conclude la posa dei binari in via Corridoni a Bergamo - (FERPRESS) – Ranica (BG), 4 SET – TEB comunica che nella mattinata di venerdì 5 settembre si concluderà la posa dei binari previsti per il passaggio a raso della Linea T2 in Via Corridoni a Bergamo, t ... Riporta ferpress.it
T2 Bergamo-Villa d'Almè, inaugurato il sottopasso della circonvallazione: «Completato il 40% dei lavori» - Da oggi pomeriggio (lunedì 24 marzo) apre al transito il nuovo sottopasso della Circonvallazione Fabriciano a Bergamo, che permetterà di percorrere la circonvallazione senza interferire con la futura ... Secondo bergamo.corriere.it