Torna la Settimana Europea della Mobilità che vede anche quest’anno l’adesione di Teb alle iniziative pensate per sensibilizzare i cittadini sui temi della mobilità urbana sostenibile. L’azienda per l’occasione promuove un incontro aperto al pubblico per presentare lo stato di avanzamento della linea T2 e gli sviluppi previsti nei prossimi mesi. L’incontro, ad ingresso gratuito, è in programma lunedì 22 settembre alle 17 nella Sala Galmozzi in via Tasso. Ci saranno approfondimenti sui cantieri, il futuro servizio, i nuovi tram, le fermate, i parcheggi, la pista ciclabile, il nuovo deposito. Verranno anche illustrati il cronoprogramma dei lavori con le prossime fasi di lavorazione e mostrati video, rendering e immagini che descrivono lo sviluppo del tracciato e le caratteristiche tecniche di un’opera che contribuirà a migliorare la mobilità del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Linea T2, a Bergamo un incontro pubblico per presentare l’avanzamento dei lavori