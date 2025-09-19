Linea Pescara–Bari stop ai treni tra Trinitapoli e Barletta per guasto alla linea elettrica

Baritoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora disagi sulla tratta ferroviaria adriatica. Dalle 6:10 di questa mattina, venerdì 19 settembre 2025, la circolazione è sospesa tra Trinitapoli e Barletta a causa di danneggiamenti alla linea elettrica.La sospensione interessa treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, con conseguenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: linea - pescara

Treni in tilt sulla linea adriatica per un incendio: circolazione sospesa tra Pescara e Foggia

Maxi incendio vicino a Statale 16 di Chieuti: treni in tilt, sospesa circolazione sulla linea Pescara-Foggia

Incendio nel Foggiano, ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari

linea pescara8211bari stop treniGuasto a linea elettrica, stop ai treni sulla linea Adriatica tra Barletta e Foggia: Puglia isolata - La circolazione è sospesa mentre la Puglia è tagliata fuori anche da Roma a causa dei lavori per l’alta velocità ... Come scrive bari.repubblica.it

linea pescara8211bari stop treniTreni fermi, un guasto ferma la line Adriatica - Linea sospesa per danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Bari, si legge sulla pagina ufficiale di Trenitalia ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Linea Pescara8211bari Stop Treni