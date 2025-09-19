Linea 80 gratis dal parcheggio via Bussato a quello Pala De Andrè | via alla sperimentazione
Ravenna, 19 settembre 2025 - “Questa è la prima fase di un progetto di sperimentazione che contiene una misura a cui teniamo molto e di cui, nei mesi scorsi, abbiamo più volte parlato. L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili rispetto all’auto, migliorare la qualità dell’aria e ridurre il traffico in città, favorendo l’accesso al centro”. Così il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, commenta l’imminente avvio (da lunedì prossimo, 22 settembre) della sperimentazione d i trasporto gratuito della linea 80 nel tratto della città che va dal parcheggio di via Marco Bussato a quello del Pala De Andrè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
