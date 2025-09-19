Linea 80 gratis dal parcheggio via Bussato a quello Pala De Andrè | via alla sperimentazione

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 19 settembre 2025 - “Questa è la prima fase di un progetto di sperimentazione che contiene una misura a cui teniamo molto e di cui, nei mesi scorsi, abbiamo più volte parlato. L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili rispetto all’auto, migliorare la qualità dell’aria e ridurre il traffico in città, favorendo l’accesso al centro”. Così il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, commenta l’imminente avvio (da lunedì prossimo, 22 settembre) della sperimentazione d i trasporto gratuito della linea 80 nel tratto della città che va dal parcheggio di via Marco Bussato a quello del Pala De Andrè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

linea 80 gratis dal parcheggio via bussato a quello pala de andr232 via alla sperimentazione

© Ilrestodelcarlino.it - Linea 80 gratis dal parcheggio via Bussato a quello Pala De Andrè: via alla sperimentazione

In questa notizia si parla di: linea - gratis

Dal 22 settembre parte la sperimentazione sulla linea 80: trasporto gratis dal parcheggio di via Bussato a quello del Pala de Andrè; Linea 80 gratis dal parcheggio via Bussato a quello Pala De Andrè: via alla sperimentazione; Una linea bus gratuita in città, parte la sperimentazione. Il sindaco: Così portiamo più gente in centro.

linea 80 gratis parcheggioLinea 80 gratis dal parcheggio via Bussato a quello Pala De Andrè: via alla sperimentazione - Il sindaco Barattoni: “L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili rispetto all’auto, migliorare la qualità dell’aria e ridurre il ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

linea 80 gratis parcheggioRavenna, arriva la prima linea bus gratuita in città: via alla sperimentazione - Da lunedì 22 settembre il Comune di Ravenna avvia la sperimentazione di trasporto gratuito per la città della linea 80 nel tratto che va ... Secondo corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Linea 80 Gratis Parcheggio