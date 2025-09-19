Linda Di Giacomo ospite del #Fuorifestival di Salerno Letteratura | 24 settembre ore 18.30 spazio Matteotti

Dopo la pausa estiva riprendono i #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 24 settembre, alle 18.30, presso lo spazio Matteotti, si terrà l’incontro con Linda Di Giacomo, autrice di Il morto che scrive (Caffè orchidea). Modera Corrado De Rosa. Linda Di Giacomo è psicologa e grafologa forense. È nata a Roma, vive a Salerno e nel 2021 ha pubblicato con Bookabook il suo primo romanzo “Carta Canta – un enigma grafologico per Agnese Malaspina”. Dopo quattro anni torna in libreria con un nuovo mistero tutto da scoprire. La routine lavorativa di Agnese Malaspina – grafologa giudiziaria – svanisce in una notte davanti a un cadavere ritrovato in un bosco e ricoperto di scritte incomprensibili. 🔗 Leggi su Zon.it

