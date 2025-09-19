L’incredibile caso del signor Sassone che si vide cadere un meteorite tra i piedi

19 set 2025

Era l’11 settembre del 2024 quando il proprietario di uno stabilimento di Scalea lo trovò sulla sabbia. Il Meteocert dell’Università di Firenze ne ha certificato la provenienza extra terrestre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

