di Carlotta Benini Dieci anni fa, il 26 luglio di un caldo pomeriggio d’estate, mille musicisti si riuniscono al parco Ippodromo di Cesena per dare vita a qualcosa che sembrava impossibile: suonare tutti insieme ‘Learn to Fly’ dei Foo Fighters. Una sfida visionaria che, sotto la bacchetta del maestro Marco Sabiu, diventa incredibilmente realtà. Il video dell’impresa corre veloce sui social e raccoglie milioni di visualizzazioni, arrivando fino a Los Angeles, a casa di Dave Grohl, che risponde con un messaggio carico di emozione e ironia: "Cesena, ma che bellissimo!". Nasce così il mito di Rockin’1000, un progetto che ha trasformato la città in un punto luminoso sulla mappa globale della musica rock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impresa di Rockin’ 1000. L’entusiasmo cesenate che ha conquistato il mondo della musica