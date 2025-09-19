L’impresa di Rockin’ 1000 L’entusiasmo cesenate che ha conquistato il mondo della musica
di Carlotta Benini Dieci anni fa, il 26 luglio di un caldo pomeriggio d’estate, mille musicisti si riuniscono al parco Ippodromo di Cesena per dare vita a qualcosa che sembrava impossibile: suonare tutti insieme ‘Learn to Fly’ dei Foo Fighters. Una sfida visionaria che, sotto la bacchetta del maestro Marco Sabiu, diventa incredibilmente realtà. Il video dell’impresa corre veloce sui social e raccoglie milioni di visualizzazioni, arrivando fino a Los Angeles, a casa di Dave Grohl, che risponde con un messaggio carico di emozione e ironia: "Cesena, ma che bellissimo!". Nasce così il mito di Rockin’1000, un progetto che ha trasformato la città in un punto luminoso sulla mappa globale della musica rock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: impresa - rockin
