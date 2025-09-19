L' imprenditrice italiana pioniera della comunicazione cosmetica digitale si è raccontata insieme alla sua CEO Elena Dominique Midolo Un successo costruito con energia affinità di valori e autenticità di immagine sempre e soprattutto oggi
D onne che credono nelle donne. E fanno dell’essere squadra, una chiave di autentico successo. «Trasformare una realtà nata dalla community in un’azienda strutturata senza snaturarne l’anima è stato il nostro traguardo più vero. Abbiamo sempre puntato su fiducia, coerenza e prossimità. Manteniamo un’immagine e un credo molto umano, autentico, a volte imperfetto ma vero: siamo donne, vere ». Così Elena Dominique Midolo, CEO di ClioMakeUp, apre la t avola rotonda con Clio Zammatteo, amatissima imprenditrice beauty e digital, e Cristina Milanesi, beauty director di iO Donna, alla Milano Beauty Week. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: imprenditrice - italiana
Addio alla grande imprenditrice italiana, a capo dell’azienda famosa in tutto il mondo
Lutto nella famosa e ricca famiglia italiana, addio a una grande imprenditrice
Carolina Cucinelli: chi è l'imprenditrice italiana tra le 50 donne più influenti al mondo. Il papà: "Sinceramente fieri"
L'imprenditrice digitale torna su Food Network con Montagna a Morsi: sei puntate alla scoperta della Val di Fassa tra natura, cultura, cibo fantastico - X Vai su X
L'imprenditrice marocchina vuole fare ripartire una delle piazze con più abitanti in Italia: l'ambizioso progetto https://tinyurl.com/2nytac9y Vai su Facebook
Milano Beauty Week: ClioMakeUp, una storia di successo. Al femminile; Expo Dubai, viaggio tra i volontari e imprenditori italiani; Chi è Layla Pavone, candidata M5S a sindaco di Milano: dalle start up digitali al Fatto quotidiano.