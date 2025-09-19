D onne che credono nelle donne. E fanno dell’essere squadra, una chiave di autentico successo. «Trasformare una realtà nata dalla community in un’azienda strutturata senza snaturarne l’anima è stato il nostro traguardo più vero. Abbiamo sempre puntato su fiducia, coerenza e prossimità. Manteniamo un’immagine e un credo molto umano, autentico, a volte imperfetto ma vero: siamo donne, vere ». Così Elena Dominique Midolo, CEO di ClioMakeUp, apre la t avola rotonda con Clio Zammatteo, amatissima imprenditrice beauty e digital, e Cristina Milanesi, beauty director di iO Donna, alla Milano Beauty Week. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'imprenditrice italiana, pioniera della comunicazione cosmetica digitale, si è raccontata insieme alla sua CEO Elena Dominique Midolo. Un successo costruito con energia, affinità di valori e autenticità di immagine, sempre (e soprattutto) oggi