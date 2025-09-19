Liliana Resinovich il marito risponde a Sterpin | Parli con gli inquirenti noi tireremo fuori i nostri assi

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marito di Liliana Resinovich, indagato per la morte della 63enne, è tornato a parlare dell'amico speciale della donna, Claudio Sterpin. "Se ha qualcosa da dire, la riferisca agli inquirenti - ha sottolineato -. Con i miei avvocati a tempo debito tireremo fuori i nostri assi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

