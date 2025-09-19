Light Up for Mito Palazzo Zanca si illumina di verde per sostenere la lotta contro le malattie mitocondriali

La facciata di Palazzo Zanca domani 20 settembre sarà illuminata di verde. Il comune di Messina infatti ha deciso di aderire alla campagna mondiale “Light Up for Mito”, promossa da International Mito Patients e supportata in Italia da MioMito Odv. Messina si unisce così a città come New York. 🔗 Leggi su Messinatoday.it