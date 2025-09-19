Ligabue in radio Vivo morto o X nella versione realizzata da Giuliano Sangiorgi

Buon Compleanno Elvis Covered è un omaggio unico all’iconico disco di Luciano Ligabue, ecco chi canterà i brani. Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album Buon compleanno Elvis di Luciano Ligabue, Warner ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo nella speciale raccolta Buon Compleanno Elvis Covered, un omaggio unico all’iconico disco, fuori il 26 settembre come ultimo capitolo dell’opera omnia Buon Compleanno Elvis 1995-2025 composta in totale da otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ligabue, in radio Vivo morto o X nella versione realizzata da Giuliano Sangiorgi

Sul palco di San Siro, due leggende insieme: Elisa e Ligabue hanno fatto cantare un'intera folla, trasformando la notte in pura energia. Emozioni senza confini, proprio a modo loro.

Proseguono le celebrazioni dei 30 anni dell’album “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue con la speciale raccolta “BUON COMPLEANNO ELVIS COVERED”. In radio e digitale “VIVO MORTO O X” realizzato da GIULIANO SANGIORGI; Buon Compleanno Elvis! 30 anni dopo, Emma e Sangiorgi cantano Ligabue. Un album di cover con gli artisti-amici: ecco chi sono; Ligabue: la tracklist completa della raccolta “Buon compleanno Elvis Covered”.

