Risse, aggressioni, minacce e persino episodi legati al consumo di droga: è questo lo scenario che ha portato il Questore di Lodi, Pio Russo, a sospendere per dieci giorni la licenza di somministrazione di cibi e bevande ad un bar di Casalpusterlengo. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, arriva dopo una lunga serie di segnalazioni e di interventi delle forze dell’ordine. In particolar modo, la decisione è scaturita dall’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, guidata dal vicequestore Angelo Sais, il quale ha considerato "disfunzionale e inadeguata" la gestione del bar, al punto tale da favorire l’insorgere di rischi concreti per la pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Licenza sospesa per dieci giorni. Risse e cattive frequentazioni. Scattano i sigilli per un locale