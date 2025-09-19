Licenza sospesa per dieci giorni Risse e cattive frequentazioni Scattano i sigilli per un locale

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risse, aggressioni, minacce e persino episodi legati al consumo di droga: è questo lo scenario che ha portato il Questore di Lodi, Pio Russo, a sospendere per dieci giorni la licenza di somministrazione di cibi e bevande ad un bar di Casalpusterlengo. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, arriva dopo una lunga serie di segnalazioni e di interventi delle forze dell’ordine. In particolar modo, la decisione è scaturita dall’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, guidata dal vicequestore Angelo Sais, il quale ha considerato "disfunzionale e inadeguata" la gestione del bar, al punto tale da favorire l’insorgere di rischi concreti per la pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

licenza sospesa per dieci giorni risse e cattive frequentazioni scattano i sigilli per un locale

© Ilgiorno.it - Licenza sospesa per dieci giorni. Risse e cattive frequentazioni. Scattano i sigilli per un locale

In questa notizia si parla di: licenza - sospesa

Tassista non fa salire sull’auto due non vedenti a causa del cane guida: licenza sospesa per 30 giorni

Hashish nascosto nel registratore di cassa, sospesa licenza al gestore di un locale nel centro storico

Milano, tassista rifiuta clienti ciechi con cane guida: licenza sospesa per un mese

Licenza sospesa per dieci giorni. Risse e cattive frequentazioni. Scattano i sigilli per un locale; Roma, B&B trasformato in deposito di droga: sospesa la licenza per 10 giorni; Sospesa per dieci giorni la licenza di un bar frequentato da pregiudicati.

licenza sospesa dieci giorniLicenza sospesa per dieci giorni. Risse e cattive frequentazioni. Scattano i sigilli per un locale - Risse, aggressioni, minacce e persino episodi legati al consumo di droga: è questo lo scenario che ha portato il Questore di Lodi, Pio Russo, a sospendere per dieci giorni la licenza di ... Scrive ilgiorno.it

licenza sospesa dieci giorniSospesa per dieci giorni la licenza di un bar frequentato da pregiudicati - Alla luce di questi elementi, il Questore ha deciso di applicare la sospensione dell’attività per dieci giorni. Come scrive lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Licenza Sospesa Dieci Giorni