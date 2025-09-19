libro su piero ottiene un importante riconoscimento

Arezzo, 19 settembre 2025 – Il Un prestigioso riconoscimento, che coinvolge direttamente anche Sansepolcro. La scrittrice Paola Pozzolo è stata insignita del “Premio letterario Città di Mestre 2025” con il suo romanzo “Guado. "Una bella notizia" commenta l'assessore Francesca Mercati "che ci piace sottolineare perché omaggia la qualità del libro e rappresenta nel contempo un importante veicolo promozionale per Sansepolcro e il suo patrimonio. Veicolare cultura è da sempre nostro obiettivo e se in giro per l'Italia necessitano riconoscimenti di qualità lavori e testi che parlano di noi è motivo di grande orgoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

