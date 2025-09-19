Libri e zaini tutti i rincari Un alunno sui banchi costa fino a mille euro

Uno studente bolognese delle medie o delle superiori, in media, spende dai 400 ai 750 euro per libri, astuccio, zaino e corredo scolastico. Ma in alcuni casi si sforano anche i mille euro. E, rispetto al 2024, il rincaro prezzi si assesta attorno al 2 per cento in più per i libri necessari per affrontare l’anno 20252026. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, abbiamo fatto un viaggio tra le cartolibrerie e le cartolerie di Bologna. In linea di massima, le spese per il corredo scolastico variano a seconda della classe frequentata, ma le attività bolognesi segnalano che, solo per la lista dei libri, il costo totale si aggira attorno ai 280 euro alle medie, mentre già alle superiori si supera i 350 euro, arrivando anche a 400 euro nel triennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Libri e zaini, tutti i rincari. Un alunno sui banchi costa fino a mille euro

In questa notizia si parla di: libri - zaini

Caro prezzo di libri, zaini e quaderni per il nuovo anno scolastico: 600-800 euro a famiglia. “Il ceto medio è in difficoltà”

Scuola, perché libri e zaini costeranno di più per l’anno scolastico 2025-26: i consigli per risparmiare

Verso il ritorno a scuola, sale del 5% il prezzo di diari e zaini. Allarme costo libri

Zaini pronti, libri in ordine… e un pizzico di bellezza sempre con voi! Buon anno scolastico da tutto il team di Voglia di Bellezza Dal martedì al venerdì 8:30–20:30 | Sabato 8:30–17:30 0733 57678 Via Antonio Gramsci 19, Appignano #VogliadiBellezza # - facebook.com Vai su Facebook

Non importa, tanto #Meloni ha detto che il potere d'acquisto degli italiani è aumentato. Caro scuola, crescono i prezzi di libri, zaini e quaderni - Mandare un figlio a scuola è diventato un lusso. Peserà sulle famiglie fino a 1.400 euro a studente. Elena Sorci per - X Vai su X

Libri e zaini, tutti i rincari. Un alunno sui banchi costa fino a mille euro; Scuola, costi in aumento per le famiglie da libri a zaini. Aie: In linea con inflazione; Rientro a scuola all’insegna dei rincari: 658 euro per il corredo scolastico e 537 euro per i libri di ogni studente.

Si torna a scuola, spese fino a 1300 euro tra libri, zaini, quaderni e cancelleria - Un aumento medio del 3,8% per i testi scolastici, e i soliti rincari su zaini, diari e materiale di cancelleria. Da huffingtonpost.it

Caro-scuola, la stangata d’autunno: libri e materiali costeranno fino a 700 euro in più per le famiglie - Colpa dell’inflazione che secondo l’ultimo dato rilevato dall’Istat rispetto all’agosto dell’anno scorso è aumentata dell’1,6 per cento. Lo riporta today.it