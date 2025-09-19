L' IA infiamma Maranello e seduce Ferrari | il futuro delle imprese corre con IBM

C'è un'energia particolare nell'aria di Maranello, un luogo dove l'innovazione e la velocità sono di casa. È in questo scenario da leggenda, precisamente presso l' Auditorium del Museo Ferrari, che IBM ha scelto di mettere in scena la terza tappa del suo " AI Experience on Tour 2025 ". Un viaggio attraverso le regioni italiane per dimostrare come l'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa e agentica, non sia più una promessa futuristica, ma uno strumento concreto e indispensabile per la competitività delle aziende, sia pubbliche che private. L'evento, realizzato con il patrocinio di Confindustria Emilia e in collaborazione con Red Hat, ha radunato i responsabili delle imprese del territorio per un'immersione totale nel potenziale di Watsonx, il portafoglio di soluzioni AI di IBM progettato specificamente per il mondo del business. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

