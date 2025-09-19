l’IA fa risorgere Charlie Kirk e i fedeli delle chiese si commuovono | La morte? Una promozione
Un messaggio postumo di Charlie Kirk, l’attivista ultra conservatore ucciso in un attentato, è stato diffuso in diverse chiese americane. Il messaggio, in cui Kirk afferma di stare bene e che la morte è “una promozione” non proviene però dall’aldilà, ma da un’ intelligenza artificiale. Generato da un utente TikTok, il clip audio di 51 secondi si è diffuso rapidamente sui social media, raggiungendo milioni di ascolti e suscitando reazioni emotive. @nioscript I asked A. I. What Charlie Kirki would say about what happened today And i think it nailed it beautifuly. The Pics are just horible, but the auido is spot on. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: risorgere - charlie
«Nessuno dimenticherà il nome di mio marito.» Con queste parole, Erika Kirk ha rotto il silenzio dopo l’uccisione violenta di suo marito Charlie. Ha dichiarato che l’eredità di Charlie non morirà. Una promessa di amore e soprattutto di grande coraggio. Erika Ki - facebook.com Vai su Facebook