Un messaggio postumo di Charlie Kirk, l’attivista ultra conservatore ucciso in un attentato, è stato diffuso in diverse chiese americane. Il messaggio, in cui Kirk afferma di stare bene e che la morte è “una promozione” non proviene però dall’aldilà, ma da un’ intelligenza artificiale. Generato da un utente TikTok, il clip audio di 51 secondi si è diffuso rapidamente sui social media, raggiungendo milioni di ascolti e suscitando reazioni emotive. @nioscript I asked A. I. What Charlie Kirki would say about what happened today And i think it nailed it beautifuly. The Pics are just horible, but the auido is spot on. 🔗 Leggi su Cultweb.it

