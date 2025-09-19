L’ho provato per un mese | il risparmio è clamoroso | ecco l’elettrodomestico low cost che ancora in troppi non hanno in casa | e la bolletta cresce

Forno o friggitrice ad aria, chi vince sul risparmio energetico: trenta giorni di test in una sfida sui consumi La scelta tra forno tradizionale e friggitrice ad aria non riguarda solo gusto e praticità, ma anche efficienza energetica. Abbiamo fatto un esperimento. Dopo aver monitorato attentamente i consumi della mia cucina per un intero mese, alternando ricette tra i due elettrodomestici, ho scoperto quant o l’uso di uno rispetto all’altro possa incidere sulla bolletta elettrica. Per 30 giorni ho cucinato le stesse pietanze alternando forno e friggitrice ad aria, annotando tempi di cottura, temperature e kilowattora consumati. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

