Lhh 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane

(Adnkronos) – In un contesto sociale sempre più dominato dalla tecnologia anche il mondo del lavoro è in evoluzione per allinearsi ai continui e rapidi cambiamenti del mercato. In questo scenario, Lhh, società parte del Gruppo Adecco – specializzata in servizi di consulenza hr e gestione del talento lungo l’intero talent journey – attraverso la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com