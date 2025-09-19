L’ha fatto per la figlia Giorgia Meloni irriconoscibile e Ginevra | le foto

Caffeinamagazine.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni è stata sorpresa in una veste insolita, lontanissima dall’immagine istituzionale a cui il pubblico è abituato. Per accompagnare la figlia Ginevra al primo giorno di scuola, la premier ha scelto di passare inosservata, indossando occhiali scuri, un cappellino con la visiera calata sul volto, una maglietta nera e leggings. Un look essenziale, quasi da “mimetizzazione”, per confondersi tra gli altri genitori presenti all’ingresso dell’istituto scolastico. Un dettaglio che non è sfuggito ai fotografi di Gente, che l’11 settembre hanno immortalato la scena. A rendere la situazione ancora più sorprendente è stato il fatto che Meloni abbia voluto vivere quel momento senza la solita scorta al seguito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figlia - giorgia

